Elazığ’a Yeni Kent Meydanı Projesi İçin Yarışma Yapılacak

Elazığ Belediyesi tarafından 66 bin metrekarelik bir alanı kapsayan ve şehre yepyeni bir kimlik kazandıracak kent meydanı için proje yarışma yapılacak.

Elazığ Belediyesi tarafından 66 bin metrekarelik bir alanı kapsayan ve şehre yepyeni bir kimlik kazandıracak kent meydanı için proje yarışma yapılacak.

Elazığ Belediyesi tarafından kent meydanı mimarı proje yarışması Mart ayında başlatılarak, yeni meydan için start verilecek. Proje kapsamında kent meydanı öğretmenevi önü, Çayda Çıra Parkı, Ahmet Aytar Meydanı, Mehmet Akif Ersoy Lisesi ve yanındaki okul alanlarıyla birlikte, yeni Valilik binasına kadar geniş bir alanda oluşturulması hedefleniyor. Kent meydanı mimari proje yarışması hazırlıklarına başlayan mimar ve mühendislerden oluşan seçici kurul, sahada incelemelerde bulundu. Saha incelemesinin ardından bir dizi teknik toplantı gerçekleştiren seçici kurul üyeleri, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile bir araya gelerek, çalışmalara start verdi.

Yaklaşık 66 bin metrekarelik bir alan üzerinde hayata geçirilecek proje ile şehre tören, kutlama, konser, miting gibi etkinlikler için geniş bir meydan kazandırılırken, proje kapsamında yer alacak yeraltı otoparkı ile de şehrin otopark ihtiyacının önemli ölçüde giderilmesi bekleniyor.