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Elazığ’da 2 Bin 270 Litre Kaçak Üretilen İçki Ele Geçirildi

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Elazığ’da 2 Bin 270 Litre Kaçak Üretilen İçki Ele Geçirildi
Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bir evin eklentisinde 2 bin 270 litre kaçak üretilen şarap ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bir evin eklentisinde 2 bin 270 litre kaçak üretilen şarap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler, kaçak içki imalatı ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada merkez Sedeftepe köyünde 2 ayrı ev tespit edilerek operasyon yapıldı. Operasyonda evin eklentilerindeki su depolarında 2 bin 270 lire kaçak üretilen şarap ele geçirildi.

Jandarma ekipleri kaçak içki üreten 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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