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Elazığ’da 2 Bin 300 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Elazığ’da 2 Bin 300 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 2 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 2 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yol güzergahlarında gümrük kaçağı sigara sevkiyatı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda Elazığ-Diyarbakır yolu uygulama noktasında yapılan kontroller esnasında durdurulan bir otobüste arama yapıldı. Arama sonucundan arka bagaj ile araç içerisi taban kısmında bulunan özel bölmede toplam 230 karton halinde 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Polis kaçak sigara ile ilgili 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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