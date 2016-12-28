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Elazığ’da 920 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

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Elazığ’da 920 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi
Elazığ'da jandarma ekipleri bir evin bodrum katında yaptığı aramada 920 litre kaçak içki ele geçirdi.

Elazığ'da jandarma ekipleri bir evin bodrum katında yaptığı aramada 920 litre kaçak içki ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Sün köyünde bir şahsın evinde kaçak olarak içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Savcılık kararı ile eve baskın yapan jandarma ekipleri evin bodrum katı ve eklentilerinde plastik bidonlar içerisinde 920 litre kaçak üretilen içkiyi bularak el koydu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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