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Elazığ’da Ambulans İle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

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Elazığ’da Ambulans İle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Elazığ'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sırlarına Elazığ-Bingöl karayolunda eski havaalanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bitlis'ten hasta getirip geri dönüş yoluna geçen Fevzi D. idaresindeki 13 AS 034 plakalı ambulans ile ana yola çıkan Mustafa Y. yönetimindeki 06 ARY 16 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savruldu. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de otomobile müdahale ederek herhangi bir olumsuzluk çıkmasını engelledi.

Kazayla ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ’da Ambulans İle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Elazığ’da Ambulans İle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Elazığ’da Ambulans İle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Elazığ’da Ambulans İle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

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