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Elazığ’da Askeri Aracın Devrilmesi

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Elazığ’da Askeri Aracın Devrilmesi
Elazığ'da askeri konvoya eşlik eden askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerin 33 yaşındaki Uzman Çavuş Faruk Barut olduğu bildirildi.

Elazığ'da askeri konvoya eşlik eden askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerin 33 yaşındaki Uzman Çavuş Faruk Barut olduğu bildirildi.

Kaza, Elazığ'ın Karakoçan ilçesi ile Bingöl arasındaki Kuruca Geçidi Yenikaya yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Van'a götürülen askeri araçlara eşlik eden Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Uzman Çavuş Faruk Barut (33) idaresindeki askeri araç, havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada Uzman Çavuş Barut olay yerinde şehit olurken, bir askeri personel ise yaralandı.

Kaza nedeniyle olay yerine Karakoçan ilçesi ve Bingöl'den ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı uzman çavuş S.A. ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığlı olan Şehit Barut'un naaşı ise Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna getirildi.

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