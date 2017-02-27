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Elazığ’da Beşiktaşlılar Galibiyet Sevincini Doyasıya Kutladı

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Elazığ’da Beşiktaşlılar Galibiyet Sevincini Doyasıya Kutladı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından Elazığ'daki siyah-beyazlı taraftarlar galibiyet sevincini doyasıya kutladı.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından Elazığ'daki siyah-beyazlı taraftarlar galibiyet sevincini doyasıya kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında TT Arena'daki derbi mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'ı 0-1 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte, Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Elazığ'da da toplanan Beşiktaşlılar, Gazi Caddesi'nde meşaleler yakıp tezahüratlar atarak öğretmenevine kadar yürüdü. Büyük sevinç yaşayan siyah-beyazlılara, araçlarıyla yoldan geçenler de korna çalarak eşlik etti. Daha sonra öğretmenevi önünde bir süre daha galibiyeti kutlayan taraftarlar olaysız bir şekilde dağıldı.

Elazığ’da Beşiktaşlılar Galibiyet Sevincini Doyasıya Kutladı

Elazığ’da Beşiktaşlılar Galibiyet Sevincini Doyasıya Kutladı

Elazığ’da Beşiktaşlılar Galibiyet Sevincini Doyasıya Kutladı

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