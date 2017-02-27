Elazığ’da Beşiktaşlılar Galibiyet Sevincini Doyasıya Kutladı

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından Elazığ'daki siyah-beyazlı taraftarlar galibiyet sevincini doyasıya kutladı.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında TT Arena'daki derbi mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'ı 0-1 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte, Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Elazığ'da da toplanan Beşiktaşlılar, Gazi Caddesi'nde meşaleler yakıp tezahüratlar atarak öğretmenevine kadar yürüdü. Büyük sevinç yaşayan siyah-beyazlılara, araçlarıyla yoldan geçenler de korna çalarak eşlik etti. Daha sonra öğretmenevi önünde bir süre daha galibiyeti kutlayan taraftarlar olaysız bir şekilde dağıldı.
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