Elazığ’da Cep Telefonu Çalan Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da bir marketin camını kırarak cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da bir marketin camını kırarak cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı.

Olay, merkez Ataşehir Mahallesinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketin camını kırarak içeri giren şüpheli, bir adet cep telefonu çalarak kaçtı.Hırsızlık ihbarını alan polis, yaptığı çalışmada şüpheliyi cep telefonuyla birlikte yakaladı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli "Nitelikli Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.