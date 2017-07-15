Elazığ’da Demokrasi Nöbeti

Elazığ'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle demokrasi nöbeti tutulmaya devam ediliyor.

Elazığ'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle demokrasi nöbeti tutulmaya devam ediliyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin seneyi devriyesinde 81 ilde olduğu gibi Elazığ'da da demokrasi nöbeti tutuluyor. Kentte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda her yaştan bir araya gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tutarak 15 Temmuz ruhunu canlı tutuyorlar.

15 Temmuz'da darbeye izin verilmediğini dile getiren vatandaşlardan Ahmet Suna, "Meydanlarda nöbetlerimizi tuttuk. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara döküldük. Böyle bir şey bir daha olsa yine sokaklara dökülürüz" dedi.

15 Temmuz darbe gecesi torunu Ravza Nur Güllü'nün dünyaya geldiğini dile getiren Mehmet Güllü, "15 Temmuz gecesi biz meydanda nöbet tutuyorduk. Daha sonra haftalarca nöbet tuttuk. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz hain darbe girişimini televizyonda öğrendiğini aktaran Akın Aslan, "Cumhurbaşkanımızın meydanlara çıkın, dedikten sonra ilk meydanda toplandık. Şuanda o anı yeniden yaşamaktayım. Yaşadığımız o hain darbe girişimini ve o hainleri hiçbir zaman unutmayacağım" şeklinde konuştu.