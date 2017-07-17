Elazığ’da Demokrasi Nöbeti Sona Erdi

Elazığ'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde tutulan demokrasi nöbeti sona erdi.

Elazığ'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde tutulan demokrasi nöbeti sona erdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin seneyi devriyesinde 81 ilde olduğu gibi Elazığ'da da bugün demokrasi nöbeti tutulmaya devam etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla çok sayıda vatandaş 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nı doldurdu. Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve kahramanlık türkülerinin okunduğu nöbette vatandaşlar 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının yansıtıldığı sinevizyon gösterisinde duygusal anlar yaşandı.

15 Temmuz gecesi Elazığ'ın 7'den 70'e bütün kesimleri ile meydanlara indiğini belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, "15 Temmuz gecesi Elazığ birlik oldu ve vatanına, milletine sahip çıktı. Şuanda aramızda şehit yakınları ve gazilerimiz var. Rabbim bir daha böyle kötü ve acı günler yaşatmasın" dedi.

15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde Saraçhane Parkının önünde bacağından vurularak gazi olan Mücahit Kurt ise darbe gecesi neler yaşadığını anlattı.

15 Temmuz Gazisi Kurt, "15 Temmuz'da darbe girişimini duyunca meydanlara gitmeye karar verdim. Yoldan giderken cumhurbaşkanımızın konuşmasına denk geldim. O konuşma bizi cesaretlendirmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin önüne gittim. Yollar tutulmuştu, evlerinize gidin çağrısı yapılıyordu. Yaklaşık 100 kişilik bir gruptuk. En ön safta bir askerle göz göze geldik. Hemen hemen benimle aynı yaşta olan asker yaşlı gözlerle,'Ne olduğunu bilmiyorum abi" dedi. Ben yapmayın, etmeyin bu vatan, bu bayrak bizim derken ikimizin de gözlerinde yaşlar süzüldü" dedi.

"Ayakkabıma dolan kanları gördüm, vurulduğuma inanmadım"

Komutan kamufulajı giymiş teröristin kendilerine ateş ettiğini dile getiren Kurt, "Aramızda sadece bir yaya geçidi vardı. Arkamdaki iki arkadaşım vuruldu. Onları kaldırıma oturduk. Yaylım ateşi devam ediyordu. Biz bir kez daha üstlerine yürüdük. Bu arada binlerce kişi olmuştuk. Teröristler ateş etmeye devam ediyordu. Bu sırada siper aldık. O sırada ayakkabıma dolan kanları gördüm. Ama o an vurulduğuma inanmadım. Tekrar hücum ettik. O sırada bir abi beni zorla geri çekip hastaneye götürdü. Ben hastaneye gidince kendi acımı unutup yaralılara tampon yapıp yardım etmeye çalıştım. Orada göğsünden vurulup şehit olan, gazi olan kardeşlerimiz vardı. Onlardan bir tanesine tampon yaparak başka bir hastaneye geçtik. Hastaneye gittiğimizde F-16'lar üstümüzden geçiyordu. Silah sesleri susmuyordu. Ne halde olursam olayım benim içim ferahtı. Çünkü vatanımıza bayrağımızı korumak için herkes bir olmuştu"diyerek yaşadıklarını aktardı.

Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'da nöbet tutanlara teşekkür ederek, demokrasi nöbeti tutan en yaşlıya hediye verdi.

15 Temmuz Demokorasi Meydanında, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan'da ve diğer protokol üyeleri ile STK temsilcileri vatandaşlarla birlikte demokrasi nöbeti tuttu.

Gece 24.00 olmasının ardından 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları ekrana yansıtılarak nöbet sona erdi.