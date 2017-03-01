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Elazığ’da Eğitim Çalışanlarının Sorunları Dinlendi

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Elazığ’da Eğitim Çalışanlarının Sorunları Dinlendi
Elazığ'da, eğitim çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri çalıştayı yapıldı.

Elazığ'da, eğitim çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri çalıştayı yapıldı.

Eğitim Bir-Sen Elazığ 1 No'lu Şubesi tarafından eğitim sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla eğitim çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri çalıştayı programı düzenlendi. Eğitim Bir-Sen Elazığ 1 No'lu Şubesi Toplantı Salonunda gerçekleşen programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yasin Karakaya, Eğitim Bir-Sen Elazığ 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Bahşi ve üyeler katıldı.

Sorunları dinlemek için bir araya geldiklerini belirten Eğitim Bir-Sen Elazığ 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Bahşi, "Eğitimin tüm kademelerinde her kadro için çalışanlarımızın sorunlarını birebir irdeleyerek ve çözüm önerilerini alarak, bunları Ağustos ayında imzalayacağımız toplu sözleşme masasına talep olarak götürmek için bir araya geldik. Toplam 60 kişiden oluşan 3 komisyonumuz var. Bu komisyonlarımız yöneticilerden, öğretmenlerden ve yardımcı personellerden oluşuyor" dedi.

Konuşmanın ardından program, yöneticiler, öğretmenler ve yardımcı personellerden oluşan 3 komisyonun eğitim alanındaki sorun ile çözüm önerilerini rapor haline getirmesiyle sona erdi.

Elazığ’da Eğitim Çalışanlarının Sorunları Dinlendi

Elazığ’da Eğitim Çalışanlarının Sorunları Dinlendi

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