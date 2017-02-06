  • BIST 87.358
  • Altın 145,820
  • Dolar 3,6876
  • Euro 3,9575
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 10 °C
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Elazığ’da Fetö Operasyonunda 22 Polis Tutuklandı

» »
Elazığ’da Fetö Operasyonunda 22 Polis Tutuklandı
Elazığ merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında...

Elazığ merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında müdürlerin de olduğu 22 polis tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, ihraç edilen ve açıkta bulunan 35 polisin yakalanması için 16 il de 26 Ocak'ta operasyon yapmıştı. Operasyonda örgütün gizli iletişim ağı "Bylock"u kullananlarında olduğu, aralarında müdürlerin de bulunduğu 33 şüpheli polis gözaltına alınmıştı.

Emniyette ifadeleri tamamlanan 33 şüpheli polis adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 33 polisten 22'si tutuklandı, 11'ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gri Kategorisinde Aranan Şahıs Yüksekova’da Yakalandı06 Şubat 2017 Pazartesi 19:18
  • Ak Parti’yi İşgale Giden Asker: “Başımızdaki Yüzbaşı Vatandaşlar İçin ‘Ezin Şu Şerefsizleri’ Dedi"06 Şubat 2017 Pazartesi 18:53
  • Suriyeli Cinayetine 3 Tutuklama06 Şubat 2017 Pazartesi 18:43
  • Adıyaman’da Silahlı Kavga: 2 Yaralı06 Şubat 2017 Pazartesi 18:38
  • 19 Gündür Kayıp Olan Yaşlı Adam Tarlada Ölü Bulundu06 Şubat 2017 Pazartesi 18:38
  • Manisa’da Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Ağır Yaralı06 Şubat 2017 Pazartesi 18:38
  • Giresun’da Bylockçu 3 Öğretmen Tutuklandı06 Şubat 2017 Pazartesi 18:33
  • İşkenceye Maruz Kalan Köpek Kurtuldu06 Şubat 2017 Pazartesi 18:33
  • Savaştan Kaçtı, Tırın Altında Can Verdi06 Şubat 2017 Pazartesi 18:28
  • Uyanık Esnaf, Şüphelileri Oyalayıp Polisi Çağırdı06 Şubat 2017 Pazartesi 17:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti