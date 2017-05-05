Elazığ’da Fetö’den 1 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında biri er, diğeri askeri personel 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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