Elazığ’da Fetö’den 1 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Elazığ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında biri er, diğeri askeri personel 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.