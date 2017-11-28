Elazığ’da Fetö’den 1 Tutuklama

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı.

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aralarında FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme ağı ByLock'u kullananların da olduğu şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 7 şüphelinden biri tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.