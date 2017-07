Elazığ’da Gece At Yarışları Başladı

İstanbul, İzmir, Adana, Şanlıurfa ve Kocaeli hipodromlarının ardından Elazığ Hipodromu'nda da aydınlatma çalışmaları tamamlanmasının ardından gece...

Elazığ Hipodromu'nda gece at yarışları başladı.

İstanbul, İzmir, Adana, Şanlıurfa ve Kocaeli hipodromlarının ardından Elazığ Hipodromu'nda da aydınlatma çalışmaları tamamlanmasının ardından gece yarışlarına başlandı. Elazığ Hipodromu'ndaki gece yarışlarının resmi açılış töreni yapıldı. Gece yarışlarının başlaması ile birlikte kentte haftada gece gündüz olmak üzere 2 yarış yapılacağı belirtildi.

Türk milletinin hikayesinde atın önemli bir yer tuttuğunu belirten Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, "At bizler için bir sevdadır ve at sevgisi tarihin her döneminde Türk milleti için önem arz etmiştir. Bu anlamda da 2002 yılından beri Elazığ'da faaliyet gösteren hipodromumuz, bölgemize ekonomik bir katkı sağladığı gibi, Kadın Seyis Projesi ile de hem teknik anlamda hem de at biniciliği gibi sosyal hizmetlerle de ilimize katkı sağlamaktadır" dedi.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan ise, "Elazığ Hipodromu'muzda yalnızca at yarışları değil, bu bölgemizin ekonomisine, kültürüne, sosyal yapısına ciddi anlamda katkı sunan bir yapı. Türkiye'de 9 ilimizde olan ve bu illerden bir tanesi de şanslı il olarak ifade edeceğimiz Elazığ'dır. 6132 At Yarışları Kanunu çerçevesinde TJK bünyesinde faaliyet gösteren, sevk ve idaresi ise bakanlığımız tarafından yürütülen Elazığ Hipodromu'nda her yarış günü yaklaşık 50 mesai arkadaşımız, yarışların düzenli bir şekilde yapılabilmesinden sorumludur. Gerçekleştirilen yarışlardan elde edilen gelirin yüzde 5'i direkt olarak ilimiz ekonomisine katkı sağlamakla birlikte hipodrom bünyesinde 600 ahır ve 600 at bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilk lisanslı kadın seyislerinin mezuniyeti için geçen ay Elazığ'da olduğunu aktaran TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci ise , "Bugün de ilk kez 3 Temmuz gecesi ışıklandırmayla koşulmaya başlanan Elazığ Hipodromu'ndaki gece yarışlarının resmi açılış töreni vesilesiyle Elazığ'a geldik. İstanbul, İzmir, Adana, Şanlıurfa ve Kocaeli'den sonra Elazığ Hipodromu'nun da aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasından mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından program Elazığ Valiliği adına düzenlenen gece at yarışının yapılmasıyla devam etti. Yarışta İhsan Çelik'in sahibi olduğu Baba Sönmez isimli safkan jokeyi Vedat Kızmaz ile birinci oldu. Birincilik kupasını Vali Çetin Oktay Kaldırım, Kızmaz'a vermesiyle program sona erdi.

Elazığ Hipodromu'nda düzenlenen açılış programına Vali Yardımcıları Mehmet Fevzi Dönmez, Mustafa Gül, TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan, kupa törenine ise Vali Çetin Oktay Kaldırım ve AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı katıldı.