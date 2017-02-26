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Elazığ’da ‘Göç’ Adlı Tiyatro Oyunu Sahnelendi

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Elazığ’da ‘Göç’ Adlı Tiyatro Oyunu Sahnelendi
Elazığ'da bir tiyatro grubu tarafından "Göç" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Elazığ'da bir tiyatro grubu tarafından "Göç" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Elazığ'da işsiz kalan bir ailenin İstanbul'a göç etmesini konu alan "Göç" tiyatro oyunu Ferhat Bibal yönetmenliğinde Belediye Kültür Merkezinde sahne aldı. Trajik komedi olan oyun 2 perde 14 sahnede sergilendi. Oyunda 18 kişilik tiyatro grubu yer aldı. Yönetmen Ferhat Bibal, "Göç adlı tiyatro oyunumuz Elazığ'daki işsizliği anlatmaktadır. Oyunumuzda bir ailenin Elazığ'dan İstanbul'a göçmesi ve başlarına gelen trajik komedi olayları sahneye aktardık. Ekibimizde 15'i oyuncu olmak üzere 18 kişi bulunmaktadır. Bu oyunu hazırlamamızdaki amacımız kültür ve sanat şehri dediğimiz Elazığ'daki halkı sanatla buluşturmak" dedi.

Elazığ’da ‘Göç’ Adlı Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Elazığ’da ‘Göç’ Adlı Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Elazığ’da ‘Göç’ Adlı Tiyatro Oyunu Sahnelendi

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