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Elazığ’da Günlük Evlere 15 Bin Lira Ceza Kesildi

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Elazığ’da Günlük Evlere 15 Bin Lira Ceza Kesildi
Elazığ'da günübirlik kiralanan 74 evin 24'ünün kayıt dışı olduğu belirlenerek, toplam 15 bin 584 lira para cezası kesildi.

Elazığ'da günübirlik kiralanan 74 evin 24'ünün kayıt dışı olduğu belirlenerek, toplam 15 bin 584 lira para cezası kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde günübirlik evlere yönelik başlatılan uygulama kapsamında Elazığ'da da günübirlik evler denetlendi. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen 24'ü kayıt dışı 74 günübirlik evde yapılan denetimlerde 119 şahıs sorgulanırken, 4 kişinin kimlik bildirimi yapmadan konakladığı, 1 şahsın da sigortasız olarak çalıştırıldığı tespit edildi. Yapılan uygulamada toplam 15 bin 584 lira para cezası kesildi.

Rezidans, apart daire ve stüdyo evler şeklinde adlandırılan evlerin son dönemlerde otel gibi kullanılmaya başlanması sebebiyle muhtemel terör olaylarının önüne geçmek ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele amacıyla uygulamanın yapıldığı kaydedildi.

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