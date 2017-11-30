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Elazığ’da Hastalar Halı Kursu İle Hem Meslek Öğreniyor, Hem Terapi Görüyor

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Elazığ’da Hastalar Halı Kursu İle Hem Meslek Öğreniyor, Hem Terapi Görüyor
Elazığ'da, psikolojik rahatsızlıkları bulunan bazı hastalar açılan halı kursu ile hem meslek öğreniyor, hem de terapi görüyor.

Elazığ'da, psikolojik rahatsızlıkları bulunan bazı hastalar açılan halı kursu ile hem meslek öğreniyor, hem de terapi görüyor.

Elazığ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Beyyurdu Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde kalan ruh hastalarının tedavisine destek olunması ve meslek öğrenmeleri için halı dokuma kursu açıldı. Merkez içerisinde açılan atölyeye haftanın 5 günü gelen hastalar, günlük 6 saat aldıkları halı dokuma kursu ile bir taraftan terapi görüyor, diğer taraftan da meslek öğrenmiş oluyor.

Ruhsal hastalara yönelik halı dokuma kursu açtıklarını belirten Beyyurdu Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Mehmet Sena Gövercin, "Halı dokuma kursu açmadan önce hastalarımızla bireysel yaptığımız görüşmeler içerisinde daha önceki yaşamlarında bu kursla ilgili çalışmalarını fark ettik. Arkadaşlarımızı bu mesleklerine tekrar kazandırabilmek ve rehabilitasyon merkezimizdeki kalan diğer çocuklarımıza bir meslek kazandırabilmek için açtığımız kursun sağlıkları açısından faydasını görmüş oluyoruz" dedi.

Halı kursu ile birlikte ruhsal hastaların bir rehabilitasyon süreci geçirdiklerini fark ettiklerini vurgulayan Gövercin, "İyileşme safhasına gelen arkadaşlarımız bu kursu öğrendikten sonra kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir meslek kazandırmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımızın bu kursla birlikte ciddi bir rehabilite sürecine girmiş oldukları, sakinleştikleri ve burada verdikleri mücadele ile ciddi anlamda bir iç huzura kavuştuklarını görüyoruz" diye konuştu.

Hastaları ilk gördüğünde el becerilerinin iyi olduğunu fark ettiğini dile getiren halı dokuma eğitimcisi Heybet Aytan, "Hastaların, halı kursuna başladıklarında daha iyi tedavi olduklarını hissettim. Günlük 6 saat olmak üzere haftada 30 saat kurs veriyorum. Çalışmalarımız şuanda iyi gidiyor. Hastalarımız hızlı bir şekilde halı yapmayı öğreniyorlar" ifadelerini kullandı.

Merkeze gelmeden önce de halı dokuduğunu aktaran Türkan Dündar, "Halı kursunun açılması çok iyi oldu. Arkadaşlarımla halı dokumak çok güzel" diye konuştu.

Merkezde 5 senedir kalan Hava Matraca, "Daha önceden de halı dokuyordum. Halı ile mutluyuz. İyi ki halı kursumuz var. Halı kursumuz bize bir eğlence oldu. Halı dokuyarak vakit geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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