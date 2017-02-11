Elazığ’da Hastanede Yangın

Elazığ'da bir hastanenin yataklı bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da bir hastanenin yataklı bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin yataklı tedavi kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden hastane personeli durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin kısa sürede olay yerine gelip müdahale etmesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında bazı yataklar kullanılamaz hale geldi. Yangının neden çıktığının tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığı bildirildi.