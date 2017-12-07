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Elazığ’da Hayvan Hırsızları Yakalandı

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Elazığ’da Hayvan Hırsızları Yakalandı
Tunceli'den çaldıkları büyükbaş hayvanları satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.

Tunceli'den çaldıkları büyükbaş hayvanları satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çemişgezek ilçesine bağlı Anıl köyünde Z.Aya ait ahıra gece ahıra giren şüpheliler 4 büyükbaş hayvanı çalarak kayıplara karıştı. Hayvanların çalındığını fark eden Z.A., durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Ekiplerin, yaptığı çalışmada hayvanların 23 MA 074 plakalı araçla çalındığı tespit edildi. Bunun üzerine Elazığ ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ortak çalışma yaptı. Yapılan çalışmada hayvanların A.N ve M.N. tarafından çalınarak Elazığ'da merkeze bağlı Akçakiraz beldesi yakınlarında bir ahıra sakladıklarını tespit etti. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Hayvanlarına kavuşan Z.A., ekiplere teşekkür etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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