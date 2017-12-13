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Elazığ’da Hükümlülere Aile İçi İletişim Semineri Verildi

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Elazığ’da Hükümlülere Aile İçi İletişim Semineri Verildi
Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlülere aile içi iletişim semineri verildi.

Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlülere aile içi iletişim semineri verildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Elazığ İl Müdürlüğü tarafından Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlülere aile içi iletişim semineri verildi. E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Konferans Salonunda 65 mahkumun katılımıyla gerçekleşen seminerde, Aile ve Sosyal Politikalar Elazığ İl Müdürü Suat Kenç ve Sosyal Hizmet Uzmanı Muhammed Melik Alev katılımcılara, "Aile İçi İletişim', " Anne- Babanın Çocuğa Yaklaşımı " konularında bilgi verildi.

Aile eğitim programları hakkında bilgi veren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç, "Aile içi iletişimde çözüm, ev içinde anlayışlı, şefkatli, ilkeli bir aile yapısını kurup sürdürebilmektedir. Eşlerin arasında ki anlayış ve davranış bütünlüğü iletişimi güçlendirerek, çocukların sosyal rollerin benimsemelerine yol acar. Aile içi iletişimin başarılı yürütüldüğü ailelerin, mutluluğu aradıkları yer yuvalarının içidir. Yuvanın dışında bireyler arayışı içine girmeye ihtiyaç hissetmezler. Böylesine sağlıklı kurulan bir iletişim, aile bireyleri arasındaki dayanışma , sevgi, saygı temellerinin sağlıklı oluşmasına da yardımcı olur" dedi.

Sağlıklı, mutlu ve sorun çözme becerisine sahip ailelerin oluşması doğrultusunda eğitim çalışmalarının kesintisiz devam edeceğini kaydeden Sosyal Hizmet Uzmanı Muhammed Melik Alev , "Koruyucu ve önleyici bir sosyal politika hedefi olarak önem kazanan Aile Eğitim Programı, bilimsel bilgi desteği ile aile mutluluğunu arttırmaya dönük bir hizmet hamlesidir. Programın temel yaklaşımı önleyicilik, bilgilendiricilik ve eğiticilik yönü ön planda olan yaşam eğitimidir. AEP, sorun, tedavi veya kriz odaklı değil vizyon odaklıdır. Yetişkinler için hazırlanan bu eğitim, geliştirici bir nitelik taşımaktadır. Sağlıklı, mutlu ve sorun çözme becerisine sahip ailelerin oluşması doğrultusunda eğitim çalışmaları kesintisiz devam edecektir" diye konuştu.

Seminer soru cevap seklinde sona erdi.

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