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Elazığ’da İki Ayrı Kaza: 4 Yaralı

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Elazığ’da İki Ayrı Kaza: 4 Yaralı
Elazığ'da meydana gelen iki farklı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen iki farklı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İlk kaza, merkez Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfettin K. idaresindeki 23 FT 164 plakalı araç ile Eray K. yönetimindeki 35 KD 9457 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil savrularak kaldırım kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İkinci kaza ise, merkez Keban yolu üzerinde Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinden seyir halinde olan 23 K 4255 plakalı otomobil ile 23 HK 923 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Keban yolu istikametine trafik yaklaşık 1 saat kapalı kaldı.

Elazığ’da İki Ayrı Kaza: 4 Yaralı

Elazığ’da İki Ayrı Kaza: 4 Yaralı

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