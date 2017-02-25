Elazığ’da, İş Merkezinin Balkonundan Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

Elazığ'da bir iş merkezinin balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Elazığ'da bir iş merkezinin balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz hafta sonu merkez Doğukent Mahallesindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki M.E., hava almak için çıktığı balkondan düşerek ağır yaralandı. Ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı adam, bir haftadır yoğun bakım servisinde yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.