Elazığ’da Jandarmanın Uygulamasında Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, "Türkiye Huzur ve Güven" uygulamasına Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, 360 personel ile narkotik ve bomba uzmanı 4 köpek katıldı.Jandarmanın sorumluluk alanı içerisinde yaptığı uygulamada 3 araçta yapılan aramada 1 kilo 620 gram toz ve kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile ilgili ise 3 şüpheli gözaltına alındı.
28 arama noktasında kontrol edilen araçlardan 12'sine yasal işlem yapılırken, 4 araç ta trafikten men edildi.
Öte yandan, ekipler 102 umuma açık mekanı da denetledi.
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