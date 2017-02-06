Elazığ’da Kamyonette Sıkışan Sürücü Kurtarıldı

Elazığ'da kaza yapan kamyonette sıkışan sürücü, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da kaza yapan kamyonette sıkışan sürücü, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Ayhan Gündüzgil idaresindeki 23 AH 374 plakalı kamyonet, bulvar üzerinden Çaydar Çıra TOKİ konutları istikametine seyir halindeyken, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet yoldan çıkarak Fırat Üniversitesi'nin korkuluklarına çarptı. Kazada, sürücü Gündüzgil araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören sürücüler, durumu 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya araç içerisinde müdahale ederken, AFAD ve itfaiye ekipleri yaralı şahsı yaptığı çalışma ile sıkıştığı yerden kurtardı. Ambulansa alınan ve durumu iyi olduğu öğrenilen yaralı, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.