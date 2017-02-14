Elazığ’da Kirlilik Oluşturan Tabelalar Kaldırılıyor

Elazığ'da bulvar ile caddelerde izinsiz asılan ve görsel kirliliğe yol açan tabelalara kaldırılıyor.

Elazığ'da bulvar ile caddelerde izinsiz asılan ve görsel kirliliğe yol açan tabelalara kaldırılıyor.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent estetiğinin korunması ve görüntü kirliliğinin giderilmesi amacıyla, bulvar ve caddelerdeki izinsiz, standart dışı tabelalara yönelik denetim çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında yönetmeliğe aykırı ilan, reklam, tabelalar kaldırılmaya başlandı. Bu kapsamda iş yeri sahipleri de yönetmelik hükümlerine ilişkin bilgilendiriliyor. Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada, "Modern kent kimliğini bozan tabelalarla etkin mücadele sürdürülecek. Konuya ilişkin iş yeri sahipleri ekiplerimiz tarafından bilgilendiriliyor. İlgili yönetmelik gereği uyarıların dikkate alınmaması halinde ise cezai müeyyidelerin uygulanacak" denildi.