Elazığ’da Kısa Dönem Askerler Yemin Etti

Elazığ "da vatani görevini yapmaya başlayan 369'uncu kısa dönem acemi erler, yemin etti.

Elazığ "da vatani görevini yapmaya başlayan 369'uncu kısa dönem acemi erler, yemin etti.

2017-2018 yılı 369'uncu kısa dönem acemi erlerin yemin töreni 8. Kolordu Komutanlığında yapıldı. Yemin törenine Vali Yardımcısı Erkan Şaşmaz, 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Abdulhakim Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Jandarma Komutan vekili Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, kamu kurum müdürleri ve asker aileleri katıldı. Saygı Duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan yemin töreni, 369'uncu kısa dönem acemi erlerin yemin etmesi ile devam etti.

Yemin eden erler adına konuşan Osman Demircan, "Jandarma olarak halka hizmeti, asker olarak savaşma sanatını vatandaş olarak vatan ve yurt sevgisini öğrendik ve daha da güçlendik. Yemin ettiğimiz bugünden sonra artık kahraman jandarma teşkilatının birer ferdi olduk" dedi.

Törende yemin eden askerler tarafından "Askerim Şimdi" ve "Jandarmayım Ben" konulu şiirler okundu. Acemi birliğine ilk katılan acemi Jandarma Er Osman Demircan'a Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz tarafından hediye verildi.

Jandarma İl Komutanı Jandarma Vekili Albay Murat Kırbaç ise konuşmasında," Ne mutlu sizlere ki, gözü vatan sevgisinden başka bir şey görmeyen böyle yiğitler yetiştirdiniz. Ne mutlu sizlere ki, asil Türk milletine, böyle Mehmetçikler hediye ettiniz. Sizi heyecan ve coşkuyla selamlayan ve bu görkemli tabloyu oluşturan evlatlarınız sizlerle gurur duyuyor, siz de onlarla gurur duyunuz. Uğruna nice şehitler verdiğimiz, onur sembolümüz olan bayraklarımızın arasında ve burada hazır bulunanların huzurunda gerektiğinde, bu vatan için seve seve canınızı vereceğinize, namus ve şerefiniz üzerine and içtiniz. Ettiğiniz bu kutsal askerliğiniz boyunca hatırınızdan çıkarmayacaksınız"ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz'da," Askerlik hizmetini yapmak üzere aramıza katılan 369'uncu kısa dönem genç jandarmalarımız biraz önce şanlı bayrağımız huzurunda and içerek hepimizi bir kez daha gururlandırmışlardır. Değerli anneler ve babalar bu görkemli tabloyu oluşturan dosta güven, düşmana korku veren sizi heyecan ile selamlayan evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Ne mutlu sizlere ki böyle bir tablonun oluşmasında pay sahibi oldunuz"diye konuştu.

Tören, Elazığ Belediyesi mehteran takımının gösterisinin ardından askerlerin geçişi ve aileleriyle tören alanında buluşmasıyla sona erdi.