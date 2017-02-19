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Elazığ’da Koyun Çalan Hırsızlar Yakalandı

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Elazığ’da Koyun Çalan Hırsızlar Yakalandı
Olay, geçtiğimiz hafta merkeze bağlı Esentepe köyünde meydana geldi.

Elazığ'da bir köyden 40 koyun çalan hırsızlar yakalandı.

Olay, geçtiğimiz hafta merkeze bağlı Esentepe köyünde meydana geldi. Köyde Hacı Aybar'a ait ağılda bulunan 40 koyun kimliği belirsiz hırsızlar tarafından çalındı. Aybar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, çalınan koyunların bulunması için çalışma başlattı. Çalışmada köye gelen bir kamyonet tespit edildi. Kamyonetin gittiği güzergahı tespit eden ekipler, şüphelilerin Diyarbakır'da olduğunu belirledi. Bunun üzerine Elazığ ve Diyarbakır jandarma ekipleri ortak operasyonla 4 şüpheliyi çalıntı koyunlarla birlikte yakaladı.

Yakalanan şüpheliler Elazığ İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Nitelikli hırsızlık suçundan ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edilecek.

Koyunlar ise sahibine teslim edildi.

Elazığ’da Koyun Çalan Hırsızlar Yakalandı

Elazığ’da Koyun Çalan Hırsızlar Yakalandı

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