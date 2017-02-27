Elazığ’da Milli Eğitime Fetö Operasyonu: 7 Gözaltı

Elazığ'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma yaptı. Çalışmada İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunda görevli olup, Kanun Hükmündeki Kararname ile ihraç edilen öğretmenlerin de aralarında yer aldığı "Bylock" kullanan 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.