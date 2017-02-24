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Elazığ’da Minibüsün Çarptığı Babaanne Öldü, Torunu Ağır Yaralı

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Elazığ’da Minibüsün Çarptığı Babaanne Öldü, Torunu Ağır Yaralı
ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da minibüsün çarptığı babaanne öldü, torunu ağır yaralandı.

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da minibüsün çarptığı babaanne öldü, torunu ağır yaralandı.

Kaza, eski sebze hali kavşağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur K. (21) yönetimindeki 23 AD 310 minibüs, yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Firdevs Şala (80) ve torunu Sevda Şala'ya (30) çarptı. Firdevs Şala olay yerinde hayatını kaybederken, torunu ağır yaralandı. Yaralı ambulansla Medical Park Elazığ Hastanesine kaldırıldı. Kaza yerine gelen Şala'nın yakınları sinir krizi geçirdi.

Polislerin olay yerinde inceleme yapmasının ardından yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Elazığ’da Minibüsün Çarptığı Babaanne Öldü, Torunu Ağır Yaralı

Elazığ’da Minibüsün Çarptığı Babaanne Öldü, Torunu Ağır Yaralı

Elazığ’da Minibüsün Çarptığı Babaanne Öldü, Torunu Ağır Yaralı

Elazığ’da Minibüsün Çarptığı Babaanne Öldü, Torunu Ağır Yaralı

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