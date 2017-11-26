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Elazığ’da Öğrenci Evi Yandı

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Elazığ’da Öğrenci Evi Yandı
Elazığ'da bir öğrenci evinde çıkan yangın, komşuların haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da bir öğrenci evinde çıkan yangın, komşuların haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Orman Sokakta bir apartmanın 3. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenci evinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı fark eden apartman sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, öğrencinin evde olmadığı belirlendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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