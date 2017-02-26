Elazığ’da Referandum Startı Verildi

AK Parti Elazığ İl Teşkilatı, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için çalışmalarının startını verdi.

AK Parti Elazığ İl Teşkilatı, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için çalışmalarının startını verdi.

Elazığ'da referandum çalışmaları için AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze ve Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, basın mensuplarıyla bir araya geldi. 16 Nisan'da yapılacak olan referandum seçimi çalışmalarının ön hazırlıklarına önceden başladıklarını belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, "Seçim çalışmaları kapsamında seçim koordinasyon merkezimiz kuruldu ve çalışmalarını yaptı. İl bazında mahallerimizde birçok çalışmalarımızı da yaptık. 16 Nisan'a kadar bütün teşkilat mensuplarımızla birlikte en asli görevimiz bu kampanya içinde çalışmak ve verilen görevleri yerine getirmek. 16 Nisan'da yapacağımız anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiyemizin daha hızlı büyümesine, güçlenmesine atılan önemli bir adımdır. Ben inanıyorum ki milli ve manevi değerlere bağlı, inançlı, vatanını seven, bayrağı uğruna canını vermede geri durmayan hemşerilerimiz bu seçimde daha hassas davranacaktır" dedi.

Elazığ'da "evet" kampanyasının startını verdiklerini aktaran AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze ise, "Bizler, belediye başkanımızla birlikte bu halk oylaması çalışmalarını çok önceden başlattık. Anayasa değişikliğinin meclise sunulmasının ardından bizler Elazığ olarak hazırlıklarımıza başlamıştık. Bu sürede kampanya sürecini planlama çalışmalarını tamamlayarak milletimizin huzuruna hazırlıklı bir şekilde çıkmak için çok çaba sarf ettik. Bu süreçte teşkilatlarımızın eğitim ve koordinasyon çalışmalarını tamamladık. İl merkezi ve ilçelerdeki seçim koordinasyon merkezimizi oluşturarak görevlendirmeler yaptık" diye konuştu.

Ülke açısından tarihi bir sürecin eşiğinde olunduğunu dile getiren Gürgöze, "Antidemokratik şekilde hazırlanan 1982 Anayasasının en köklü değişiklik bu referandumda yapılacak. Meclisimiz yasayı çıkarttı ve cumhurbaşkanımız 16 Nisanda halk oylaması yapılması için bu teklifi onayladı. Anayasa değişikliği yasama, yürütme ve yargı için çok önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. Bu değişiklerle meclisimiz daha güçlü olacak. Milletin yetki verdiği hükümette istikrar olacak. Yargı sistemi hem tarafsız hem de bağımsız olacak. Bu millet koalisyonlardan çok çekti. Bu değişiklikle ülkemizde, koalisyonlar tarihin çöplüğünde yerini almış olacak. Bu kampanya sürecinde bizler her bir vatandaşımıza ulaşmaya ve değişikliklerle ilgili bilgi vermeye gayret edeceğiz" ifadelerinde bulundu.