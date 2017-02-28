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Elazığ’da ‘Şahitlikten Şehitliğe’ Programı Düzenlendi

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Elazığ’da ‘Şahitlikten Şehitliğe’ Programı Düzenlendi
Elazığ Genç İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) tarafından "Şahitlikten Şehitliğe" programı düzenlendi.

Elazığ Genç İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) tarafından "Şahitlikten Şehitliğe" programı düzenlendi.

Genç İHH'nın organize ettiği ve Eğitim Bir-Sen'in ev sahipliğinde gerçekleşen "Şahitlikten Şehitliğe" adlı programa konuşmacı olarak Elazığ Ab-ı Hayat Vakfı Başkanı Ersin Eryılmaz'ın yanı sıra İHH Elazığ Temsilcisi Erdal Altunbaş ve çok sayıda davetli katıldı. Şehitler için bir araya geldiklerini ifade eden Genç İHH Başkanı Ubeyt Abdullah Kaya, şehitleri minnetle andıklarını söyledi.

Şahitlik ve şehitlik kavramları üzerine sohbet veren Elazığ Ab-ı Hayat Vakfı Başkanı Ersin Eryılmaz, "Peygamberimiz yaşadığı topluma önce şahitlik etmiştir ve hayatıyla örnek olmuştur. Referansı Hz. Peygamberin örnek yaşamı olan sahabelerin de aynı şekilde yaşamları ile önce yaşadıkları toplum içerisinde birer şahit, ardından da inandıkları uğrunda şehit olmuşlardır. Şehitlik yani Kur'an'ın ifadesiyle şehadet derin anlamlar içeren ve zor elde edilen bir makamdır. Şehit olmak hayatını Allah'ın yolunda şahit kılarak ulaşılabilecek bir mertebedir. Bu yüzden şahitlikten şehitliğe giden bir yol vardır. İşte bu yolu tanıtmak ve tanımak için tüm gücümüz ile çalışmamız gerek" dedi.

Elazığ’da ‘Şahitlikten Şehitliğe’ Programı Düzenlendi

Elazığ’da ‘Şahitlikten Şehitliğe’ Programı Düzenlendi

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