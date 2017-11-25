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Elazığ’da "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu" Projesi Toplantısı

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Elazığ’da "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu" Projesi Toplantısı
AK Parti Ekonomi İşler Başkanlığı tarafından 81 ilde gerçekleştirecek olan "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu" projesinin toplantısı Elazığ'da...

AK Parti Ekonomi İşler Başkanlığı tarafından 81 ilde gerçekleştirecek olan "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu" projesinin toplantısı Elazığ'da başladı.

AK Parti Genel Merkezi tarafından illerin ekonomilerinin nabzını tutmak, beklentileri ve talepleri ortaya koyarak çözüm önerileri sunmak için 81 ilde gerçekleştireceği toplantılar bugün Elazığ'da başladı. Organize Sanayi Bölgesi Toplantı Salonunda gerçekleşen programa AK Parti Ekonomi İşler Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl katıldı.

Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Formunda teşkilat mensupları ve iş çevreleriyle kapsamlı bir araştırma yapmak istediklerini belirten Karagöl, "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Formunda halkın, iş çevrelerinin beklentilerini realize etmeye çalışacağız. Bu forumun amacı 2019 seçimleri öncesinde şehirlerin yatırım beklentilerini ve taleplerinin belirlenmesinde seçmen memnuniyetini artırmayı amaçlıyoruz. Özellikle seçmenlerin yaşadıkları şehirlerde, ulusal ekonomik gelişmeyi yerel bazda hissetmeleri ve tamamlanacak yatırımları şehre özel olmasını, seçmenlerin memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda ekonomideki olumlu gelişmeleri şehir düzeyinde somutlaştırarak her şehrin proje ve projelerine kodlanmış olacaktır. Bu şekilde şehirlerde seçmenin somut olarak talep ettiği öncelikli yatırımlar hazırlanacaktır" dedi.

Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Formu ile şehirlerde yaşayan vatandaşların hangi yatırım ve projeyi görmek istediğini belirlemeye çalıştıklarını aktaran Karagöl, "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Formuyla şehre özel yatırımlar seçmenin nezdinde umut ve güven sağlamış olacak. Her şehrin ekonomik beklentilerinin karşılanacağına dair pozitif bir umut oluşacaktır. Parti ve seçmen arasında bağ pekişecektir. Her şehirde yapılacak yatırımlara şehrin paydaş olarak katılması ve katkı yapması sağlanacak. Yalnız Ankara'da değil halkın, iş çevreleri, STK, derneklerin bu sürece katılması önemli. 2019 yılında yapılacak seçimler için güçlü bir hazırlıkta yapılmış olacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından basına kapalı gerçekleşen programa AK Parti Ekonomi İşler Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl'ün yanı sıra AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze ile ilçe ve belde belediye başkanları katıldı.

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