Yangın, merkez Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya Caddesinden Elazığ kent merkezi istikametine seyir halinde olan 34 BON...

Elazığ'da seyir halindeki otomobil yandı.

Yangın, merkez Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya Caddesinden Elazığ kent merkezi istikametine seyir halinde olan 34 BON 01 plakalı otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Bu sırada, sürücü aracın sağa çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Otomobil alev aldığı sırada olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangının kısa sürede söndürülmesine rağmen araç kullanılamaz hale geldi.