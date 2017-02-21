Elazığ’da Silahlı Soygun Yapan Şahıs Yakalandı

Elazığ'da kurusıkı tabanca ile bir iş yerinden silahlı soygun yapan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Elazığ'da kurusıkı tabanca ile bir iş yerinden silahlı soygun yapan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, merkez Yeni Mahalle'de bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde silahla iş yerine gelen şüpheli, kasada bulunan paraları alarak kaçtı. İş yeri sahibinin durumum polise bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan şüphelinin eşkal bilgilerinden yola çıkarak şahsın Ö.E olduğunu tespit edip kısa sürede yakaladı. Yakalanan şüphelinin üzerinden 1 adet kurusıkı tabanca ile 8 adet kurusıkı mermisi ele geçirildi.

Nitelikli yağma suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli Ö.E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.