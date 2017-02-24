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Elazığ’da Sokak Ortasında Öldürülen Şahsın Failleri Yakalandı

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Elazığ’da Sokak Ortasında Öldürülen Şahsın Failleri Yakalandı
Elazığ'da sokak ortasında bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da sokak ortasında bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, önceki gece Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta bulunan öğrenci yurdu önünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, silahlı kavgada Fatih Karakaya (27) vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatını kaybetmiş, Ahmet Ö. (29) ise bacağından yaralanmıştı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olayla ilgili yaptığı araştırmada olay yerinde bulunan 3 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin C.E., M.K. ve M.Ç. olduğunu belirleyen polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 şüpheli de yakalanırken, 2 adet tabanca ele geçirildi.

Kasten adam öldürme ve yaralama suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden silah kullandığı belirlenen şüpheliler C.E. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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