Elazığ’da Su Şişelerinde Kaçak Şarap Ele Geçirildi

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, bir iş yerinde pet şişelere doldurulmuş kaçak şarap ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, bir iş yerinde pet şişelere doldurulmuş kaçak şarap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Mustafapaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine kaçak içki operasyonu yaptı. Operasyonda 58 adet 500 mililitrelik, 5 adet 5 litrelik ve 1 adet 19 litrelik su konulan pet şişeler içerisinde toplam 73 litre şarap ele geçirildi.

Kaçak şarapla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.