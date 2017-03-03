Elazığ’da Terör Operasyonu: 3 Gözaltı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma yaptı. Jandarmanın çalışmasında terör örgütü propagandası yapan 3 şüpheli belirlendi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.