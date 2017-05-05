Elazığ’da Terör Saldırısı İle İlgili 1 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3 polisin yaralandığı terör saldırısı ile ilgili yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3 polisin yaralandığı terör saldırısı ile ilgili yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 Eylül 2015 günü Kovancılar İlçesi Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna yönelik gerçekleştirilen terör eylemi ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında olayın faili olan 1 şüpheliyi tespit etti. Bunun üzerine TEM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.