Elazığ’da Terör Saldırısı İle İlgili 1 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3 polisin yaralandığı terör saldırısı ile ilgili yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 Eylül 2015 günü Kovancılar İlçesi Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna yönelik gerçekleştirilen terör eylemi ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında olayın faili olan 1 şüpheliyi tespit etti. Bunun üzerine TEM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.