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Elazığ’da Terör Saldırısı İle İlgili 1 Şüpheli Tutuklandı

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Elazığ’da Terör Saldırısı İle İlgili 1 Şüpheli Tutuklandı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3 polisin yaralandığı terör saldırısı ile ilgili yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3 polisin yaralandığı terör saldırısı ile ilgili yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 Eylül 2015 günü Kovancılar İlçesi Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna yönelik gerçekleştirilen terör eylemi ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında olayın faili olan 1 şüpheliyi tespit etti. Bunun üzerine TEM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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