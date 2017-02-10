Elazığ’da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kaza, merkez Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Özer yönetimindeki 23 DY 850 plakalı otomobil ile Murat Çetiner yönetimindeki...

Elazığ'da iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Özer yönetimindeki 23 DY 850 plakalı otomobil ile Murat Çetiner yönetimindeki 23 DP 984 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, Çetiner yönetimindeki otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın çıkma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri de araçlara müdahale etti.

Polis kazayla ilgili inceleme yaptı.