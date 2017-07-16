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Elazığ’da Tüm Camilerde Sala Okundu

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Elazığ’da Tüm Camilerde Sala Okundu
15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde saat 00.13'ü gösterdiğinde Elazığ'da tüm camilerde salalar okundu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde saat 00.13'ü gösterdiğinde Elazığ'da tüm camilerde salalar okundu.

15 Temmuz darbe gecesi ezan ve sala okuduğunu belirten Kubbeli Cami İmamı Fevzi Aslan, "15 Temmuz bana göre darbe ve işgal hareketidir. Darbe hareketini yapan FETÖ ise ülkeyi işgal ederek siyonizme, Amerika'ya, Avrupa'ya ve İsrail'e teslim etme hareketidir. Allah'a hamd olsun ki bu milletin mayasında iman, şehadet var bu iman ve şehadet ruhuyla bu millet ayağa kalkmıştır. Bunlara gereken dersi vermiştir. Biz öyle bir milletiz ki tanka kafa atan, uçağa levye atan, çiftçisi ekinini yakıp duman çıkarıp uçağın bomba atmasını engellemeye çalışan bir milletiz" dedi.

29 yıldır camiler sürekli ezan ve sala okuduğunu aktaran Aslan, "15 Temmuz'da okuduğum o ezan ve sala bambaşkaydı. O ezan ile bütün küfre karşı bütün dünyaya ve düşmanlarımıza karşı, "Biz sadece Allah'a kulluk ederiz Allah'tan başka büyük yoktur" dedik. Ezanla biz hürriyetimizi, Allah'a, peygambere inancımızı tüm dünyaya haykırdık. Ezan aynı zamanda büyük bir eylemdir. Bu eylemle bağımsızlık sembolü ezanla onları susturduk" ifadelerini kullandı.

Elazığ’da Tüm Camilerde Sala Okundu

Elazığ’da Tüm Camilerde Sala Okundu

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