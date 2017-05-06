Elazığ’da Türk Halk Müziği Konseri

Fırat Üniversitesi(FÜ) Devlet Konservatuarı tarafından Türk halk müziği konseri verildi.

Fırat Üniversitesi(FÜ) Devlet Konservatuarı tarafından Türk halk müziği konseri verildi.

Çoğunun konservatuvar bölümü son sınıf öğrencilerinin oluşturduğu FÜ Devlet Konservatuvarı, yıl sonu etkinlikleri kapsamında Türk halk müziği konseri verdi. FÜ Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen ve Koro şefliğini Öner Kova'nın yaptığı konserde, Türkiye'nin birçok yörelerini kapsayan toplam 33 eser seslendirildi.

FÜ Devlet Konservatuvarı olarak yıl sonu konseri düzenlediklerini belirten koro şefi Öğretim Görevlisi Öner Kova, "Konserimiz Türkiye'nin her yörelerini kapsayan bir çalışmadır. İzmir'den Kars'a Egeden Doğuya çok sayıda parçamız var. Topluluğumuzun çoğu son sınıf öğrencileridir. Mezuniyet konseri gibi bir konsept. Konseri şef olarak ben yönetiyorum. Hazırlanmasında Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcıları Mustafa Öztürk ve Burak Koçer'in yoğun bir çalışması oldu"dedi.

Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren konser büyük ilgi gördü.