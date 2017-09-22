Elazığ’da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapan çok sayıda şüpheli tespit edildi. Polis, tespit edilen şüphelilere yönelik bugün eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda ise 1 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, bir miktar metamfetamin ile esrar maddesinin ele geçirildiği bildirildi.