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Elazığ’daki Fetö Operasyonunda 18 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Elazığ’daki Fetö Operasyonunda 18 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Elazığ merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında...

Elazığ merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında doktorların da bulunduğu 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü FETÖ/PDY'nin sağlıkçılarla ilgili yapılanmasına ilişkin çalışma yaptı. Yapılan çalışmada polis, örgüte yardım yapan ve gizli haberleşme programı "Bylock" kullandığı belirlenen aralarında doktor, eczacı, biyolog, kimyager gibi sağlık sektöründe çalışanların olduğu 22 şüpheliyi tespit etti. Elazığ merkezli Ankara, İstanbul, Malatya ve Burdur'da yapılan eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 18 şüphelinin Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesinde ifadesi tamamlandı. Şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

Elazığ’daki Fetö Operasyonunda 18 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Elazığ’daki Fetö Operasyonunda 18 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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