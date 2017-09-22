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Elazığ’daki Fetö Operasyonunda Tutuklu Sayısı 24 Oldu

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Elazığ’daki Fetö Operasyonunda Tutuklu Sayısı 24 Oldu
Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 34 şüpheliden 24'ü tutuklanırken,...

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 34 şüpheliden 24'ü tutuklanırken, 10'u ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada örgütün gizli haberleşme ağı "Bylock'u kullandığı belirlenen çok sayıda şüpheli tespit edildi. 11 Eylül tarihinde 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştiren polis 34 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar arasında örgüt içerisinde tayin sistemine tabi tutulan KHK ile kapatılan dershane çalışanları ve öğretmenlerin de olduğu bildirildi.

Daha önce adliyeye sevk edilen ve mahkeme karşısına çıkartılan 22 şüpheliden 13'ü tutuklanırken 9'u adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı. Bugünde adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 11'inin tutuklandı. Aynı operasyonda toplam tutuklu sayısı 24 oldu, 10 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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