Elazığ’daki " Huzur-güven" Uygulamasında 4 Aranan Şahıs Yakalandı

Türkiye genelinde başlatılan eş zamanlı "Türkiye Huzur-Güven" uygulamasına Elazığ'da yaklaşık 450 polis katılırken, 3 bin 870 şahıs sorgulandı,...

Türkiye genelinde başlatılan eş zamanlı "Türkiye Huzur-Güven" uygulamasına Elazığ'da yaklaşık 450 polis katılırken, 3 bin 870 şahıs sorgulandı, aranan 4 şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde akşam saat: 18.00-22.00 arasında 81 ilde eş zamanlı "Türkiye Huzur-Güven" uygulaması yapıldı. Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, yaklaşık 450 polisin katılımıyla yapılan uygulamada iki aşamalı gerçekleşti.

İlk aşamada polis, Elazığ'ın bağlantı yollarının bulunduğu Malatya, Diyarbakır, Tunceli, Bingöl, güzergahlarında ve şehir içindeki bazı yollarda 20 yol kontrol noktası oluşturarak arama yapmaya başladı. İkinci aşamada ise kent merkezinde 31 ayrı noktada eş zamanlı olarak umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine baskın yapıldı.

Yaklaşık 450 polis ve narkotik köpeğinin yer aldığı 4 saatlik asayiş uygulamasında, toplam 3 bin 870 şahıs sorgulanıp, aranan 4 şüpheli yakalandı ve 16 gramda esrar ele geçirildi. Kontrol edilen 404 araçtan 18'ine 16 bin 100 lira cezai işlem uygulanırken, 2 araçta trafikten men edildi.

200 iş yerini denetleme sırasında polis 2'sine kimlik bildirimi yapmadan işçi çalıştırma, 1'ine ruhsatsız canlı müzik yapma ve 1'ine de iş yeri açma ruhsatı olmadan işletmekten idari işlem yaptı.