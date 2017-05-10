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Elazığ’daki Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

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Elazığ’daki Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
Elazığ'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti. Operasyon kapsamında Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de birçok adrese eş zamanlı baskın yapmış, 6 şüpheliyi gözaltına almıştı. 6 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 5 şüphelinden 4'ü tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Bir şüpheli ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Elazığ’daki Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ’daki Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

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