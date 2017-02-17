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Elazığ’dan Kısa Kısa

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Elazığ’dan Kısa Kısa
Elazığ'da polisin dur ihtarına uymayıp kaçan ve daha sonra yakalanan araçta 2 aranan şahıs, 3 sahte kimlik, 2 adet tabanca, bıçak ve bir adet heykel ele...

Elazığ'da polisin dur ihtarına uymayıp kaçan ve daha sonra yakalanan araçta 2 aranan şahıs, 3 sahte kimlik, 2 adet tabanca, bıçak ve bir adet heykel ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yıldızbağları Mahallesi Pertek Yolu üzerinde yaptığı yol uygulaması sırasında 23 plaka sayılı bir otomobil sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına karşı kaçan otomobil polisin takibi sonrası yakalandı. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin, şüpheliler ile ilgili sorgulamasında 3 farklı suçtan arandıkları ortaya çıktı. Otomobilde yapılan aramada ise 3 sahte kimlik, 2 adet tabanca, 1 adet bıçak, 1 adet heykel ve başka bir sürücüye ait ehliyet buldu.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

2 hırsız yakalandı

ELAZIĞ (İHA)- Elazığ'da polis bir iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre,merkez Sanayi mahallesinde toplam değeri 7 bin lira olan elektrik kablosunu çalındı. Bunun üzerine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada 2 şüpheliyi tespit etti. Polisin yaptığı çalışma sonucu 2 hırsız kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, nitelikli hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.

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