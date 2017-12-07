Elazığ’dan Trump’a "Kudüs" Tepkisi

Elazığ'da toplanan vatandaşlar Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasını protesto etti.

Elazığ'da toplanan vatandaşlar Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasını protesto etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto eden vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Meydanda tekbirler getiren ve ellerinde "Ümmetin eli Kudüs, zulme karşı tek yumruk tek yürek"yazılı dövizler bulunan vatandaşlar, "Katil İsrail Kudüs'ten defol" şeklinde sloganlar attı. Protesto esnasında İsrail bayrağının olduğu bir kartonda vatandaşlar tarafından yakıldı.

Müslümanların birlik olması gerektiğini belirten Murat Aksu, "Müslümanların Amerika ve batıya karşı topyekun seferber olması lazım. Bizler Allah'a iman etmişiz ve bundan dolayı çok rahatız. Müslümanların birlikte hareket etmesini istiyorum. İnşallah bu Amerika ve Yahudilerin sonu olur" dedi.

Kudüs'ün Müslümanlar için önemli olduğunu dile getiren Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak ise, "Amerika ve İsrail yıllardır Orta Doğuyu sömürdü ve kanla beslendiler. Onların gözden kaçırdıkları bir şey var. İslam halkı her zaman kenetlendiği gibi bir daha kenetlenecek ve Kudüs hiçbir zaman İsrail'in başkenti olmayacak" ifadelerini kullandı.

Meydana gelenlerden Osman Çiçek ise, Türkiye'nin her zaman Kudüs'ün yanında olduğunu söyledi.